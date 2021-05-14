Минск, 2 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум.



«Профессиональные провокаторы и просто мерзавцы по обе стороны белорусско-украинской границы пытаются вбить клин и посеять рознь между соседями. Сначала, создав на пустом месте так называемый инцидент с самолетом, а теперь нагнетая вокруг этого истерию, совершенно ненужную и неинтересную ни гражданам Белоруссии, ни гражданам Украины», — заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая перспективы осложнения отношений между Киевом и Минском.

«Местные проходимцы надеются поиметь на липовом инциденте гешефт с России — в духе «мы тоже с бандеровцами сцепились», поэтому «давайте грошей». Украинские почти также пытаются «развести» западных кураторов», — констатировал Малишевский.

По мнению белорусского политолога, «и те, и другие демонстрируют полную несостоятельность в экономике, поэтому и пытаются подменять для подвластных аборигенов хлеб зрелищами, одновременно устраивая такие вот тупые, бездарные и корявые шоу-скандалы для внешних игроков».

«Впрочем, какие исполнители, такие и «инциденты», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября МИД Белоруссии заявил об ожидании реакции с украинской стороны на инцидент, произошедший 21 октября с пассажирским «Боингом» белоруской госкомпании «Белавиа», пригрозив «предпринять дополнительные шаги, вплоть до опубликования расшифровки переговоров членов экипажа с украинским диспетчером». Утром 1 ноября фрагмент стенограммы с «чёрного ящика» был опубликован, однако СБУ заявила, что не виновата в случившемся.

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