Манила, 14 мая 2021, 14:23 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте отклонил призывы Китая вывести филиппинские суда из спорных вод Южно-Китайского моря, сообщает Antara.
Родриго Дутерте заявил, что не уступит, даже если это поставит под угрозу его дружбу с Пекином.
Филиппины увеличили свое присутствие в спорных районах исключительной экономической зоны, включая остров Титу, расположенный недалеко от китайской военной базы.
«Я не хочу воевать, я не хочу неприятностей. Я уважаю вашу позицию, а вы уважайте мою. Но мы не собираемся воевать», — заявил президент Филиппин.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Филиппин запретили въезд иностранцев в страну из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.
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