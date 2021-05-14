Манила, , 14:23 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте отклонил призывы Китая вывести филиппинские суда из спорных вод Южно-Китайского моря, сообщает Antara.

Родриго Дутерте заявил, что не уступит, даже если это поставит под угрозу его дружбу с Пекином.

Филиппины увеличили свое присутствие в спорных районах исключительной экономической зоны, включая остров Титу, расположенный недалеко от китайской военной базы.

«Я не хочу воевать, я не хочу неприятностей. Я уважаю вашу позицию, а вы уважайте мою. Но мы не собираемся воевать», — заявил президент Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Филиппин запретили въезд иностранцев в страну из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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