Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Количество петербуржцев, получивших обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции, превысило 500 тыс. человек. Тем временем в Петербург поступило еще 15 000 доз вакцины «Спутник V» — запасы вакцины в городе составляют около двухсот тысяч доз.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса», — заявил 14 мая губернатор Александр Беглов сказал по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с эпидемией.

Он также сообщил, что на постоянный режим работы переведены два прививочных пункта — на стадионе «Газпром арена» и в Ледовом дворце, которые будут работать не только в дни матчей, но и во все рабочие дни. В настоящее время в городе действует 134 пункта вакцинации и 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях.

«С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области», — добавил Александр Беглов.

Всего за время прививочной кампании Петербург получил свыше 800 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» и более 21 тысячи доз препарата «ЭпиВакКорона». Запас вакцины в городе составляет почти 200 тысяч комплектов.

Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5 млн 381 тыс. человек. Таким образом, доля полностью привитых пока не дотягивает до 10%.

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