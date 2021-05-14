Обнинск, Калужская область, 14 мая, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В 2020 году выручка обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации «Ростех») Калужской области от реализации продукции составила более 7 млрд рублей. Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru На обнинском предприятии «Технология».

В 2020 году предприятие на 55% превысило плановые показатели, составлявшие 5,5 млрд рублей. В частности, «Технология» увеличило объем выпуска продукции гражданского назначения. Доля выручки от реализации данной продукции в общей структуре доходов превысила 20% и составила 1,4 млрд рублей. Выручка предприятия от научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности за аналогичный период также составила 1,4 млрд рублей. Достижение таких показателей стало возможным за счёт увеличения выпуска изделий для аэрокосмической отрасли: в 2020 году было произведено более 750 единиц наукоёмкой продукции для комплектования космических аппаратов и ракет-носителей. По сравнению с 2019 годом, на 15% вырос объем производства изделий конструкционной оптики для железнодорожного и водного транспорта: выпущено остекление для 90 кабин поездов метро нового поколения, плавкрана ПК-700, круизного лайнера «Пётр Великий». Освоен выпуск новой продукции из керамических материалов и другие изделия.

«Рост доходов от научно-исследовательской работы и реализации гражданской продукции — задачи, имеющие стратегическое значение для предприятия. Наряду с гособоронзаказом диверсификация производства — важнейшее направление и экономически обоснованная компонента деятельности», — отметил Андрей Силкин.