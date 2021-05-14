Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону на 63 году жизни скончался депутат шести созывов городской думы, почётный адвокат России Виталий Лазарев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента 14 мая. Причина смерти не уточняется.

«Эта утрата безвременна, тяжела и невосполнима. Мы потеряли истинного друга, соратника и единомышленника. В этот траурный для городской думы день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Виталия Лазарева», — сказано в сообщении.

Виталий Лазарев окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР, затем выполнял интернациональный долг в составе ограниченного контингента Советской Армии в Афганистане, служил следователем военной прокуратуры в Туркестанском военном округе. Вернувшись в Ростов-на-Дону, он более 25 лет проработал заведующим юридической консультацией.