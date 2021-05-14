Тамбов, , 14:21 — REGNUM В Тамбовской области 14 мая подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 99 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 712 пациентов, в том числе 60 человек — за последние сутки.