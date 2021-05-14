Пекин, 14 мая, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В сети появились снимки рестайлингового кроссовера Haval H9. Фотографии автомобиля размещены в базе сертификационного органа КНР.

База сертификационного органа КНР Рестайлинговый кроссовер Haval H9

Внешние изменения коснулись только навесного оперения кузова. Автопроизводители оснастили авто новым Х-образным передним бампером и более крупной хромированной радиаторной решёткой.

Линейка моторов будет состоять из одного бензинового турбированного 224-сильного агрегата рабочим объёмом два литра. Что же касается турбодизельного мотора, то он из китайской линейки исчез еще два года назад, хотя в РФ его до сих пор предлагают.

Больше информации о внедорожнике нет. Ожидается, что она появится в ближайшие месяцы.

Ранее автопроизводитель Haval представил на автомобильной выставке в Китае инновационную модель 3rd Gen Haval H6, изготовленную на основе высокоинтеллектуальной модульной платформы L.E.M.O.N. нового поколения.

Читайте также: Компания Haval представит в России пять новых моделей