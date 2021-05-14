Самара, , 14:23 — REGNUM 103 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 63 080 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа по области была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19, а всего скончались 1692 человек.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе справились с вирусом 100 человек, а всего победили эту инфекцию 60 223 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 мая в Самарской области выявили 107 новых носителей коронавируса.