Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Число вакцинированных новосибирцев, по данным на сегодня, 14 мая, составило более 430 тысяч человек. Из них полный курс завершили более 178 тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство.

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В регион уже поступило около 344 тысяч доз вакцин «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона».

Темп вакцинации в регионе — более 10 тысяч человек в день. Предусматривается дальнейшее его наращивание.

«На первую неделю после выхода мы контролируем ситуацию, продолжаем массовое стопроцентное тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц», — прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По словам министра, ситуация в Новосибирской области стабильная и показателей прироста по заболеваемости в настоящее время не отмечается. Региональный минздрав усилил контроль за 100% тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ.