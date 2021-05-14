Казань, , 14:20 — REGNUM Руководство колледжа «ТИСБИ», где учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, будет обращать внимание на «тихих» студентов. Об этом заявила ректор учебного заведения Нэлла Прусс.

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«Я провела совещание с кураторами групп, студсоветом, и сейчас… мы будем на таких обращать внимание. Вот на таких тихушников», — сказала она журналистам.

Она добавила, что Галявиев учился в «ТИСБИ», но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате вооружённого нападения Галявиева на гимназию №175 в Казани погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 человек были госпитализированы. Нападавший сдался, в настоящее время он находится под арестом, ему грозит пожизненное заключение.

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