Оттава, , 14:34 — REGNUM Канадская актриса Бев Стэндинг подала в суд на компанию, владеющей платформой TikTok, за использование её голоса без разрешения. Об этом 14 мая сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, актриса обнаружила, что её голос используется в одной из функций приложения, позволяющей авторам озвучивать написанный в видео текст. Стэндинг считает, что это может нанести «непоправимый вред» её карьере, так как зачастую её голосом озвучивают нецензурную лексику и оскорбления.

Добавим, что по словам Стэндинг, несколько лет назад она записывала свой голос для функции преобразования текста в речь для Institute of Acoustics (IOA). Однако она не разрешала передавать эти записи сторонним компаниям.

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