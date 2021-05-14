Кишинёв, , 14:20 — REGNUM Центры вакцинации от COVID-19 в Молдавии начинают работать в выходные дни. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«Для вакцинации мы настоятельно рекомендуем гражданам обращаться к семейному врачу по их домашнему адресу или записываться в онлайн-режиме через национальную онлайн-платформу вакцинации», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали прививаться всех, кто попадает в категории, подлежащие вакцинации в первую очередь. К ним относятся медики, лица старше 60 лет, представители религиозных конфессий, а также работники пищевой промышленности, энергопредприятий, фармацевты и тех, кто в ходе работы вступает в контакт с большим количеством людей.

Стоит отметить, что в Молдавию, согласно последним данным, поставили почти 786 тыс. доз вакцины от COVID-19. С начала вакцинации было использовано около 217 тыс. доз.

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