Берлин, , 14:16 — REGNUM Федеральное правительство Германии резко осудило ракетные удары из сектора Газа по Израилю. Об этом от имени канцлера ФРГАнгелы Меркель на брифинге в Берлине заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, сообщает Stern.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«Это террористические атаки», — привёл Зайберт высказывания Меркель.

По словам канцлера, «ничто не оправдывает такого террора».

«Правительство ФРГ поддерживает право Израиля на самозащиту. Ракетные обстрелы Израиля должны быть немедленно прекращены», — подчеркнул пресс-секретарь.

Читайте также: Глава ОБСЕ призвала Израиль и ХАМАС немедленно прекратить насилие

Зейберт подчеркнул, что безопасность Израиля имеет первостепенное значение для Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло на прошлой неделе. С 10 мая не прекращается обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа.

По последним данным, из сектора Газа по Израилю было выпущено более 1,8 тысяч ракет. В свою очередь армия Израиля бомбила около 750 целей на территории Палестины. В общей сложности с обеих сторон число жертв достигло почти 130 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В секторе Газа ликвидированы сотни оперативников ХАМАС