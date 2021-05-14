Абакан, , 14:16 — REGNUM Проверка по сообщению о срабатывании аварийного радиомаяка неустановленного воздушного судна проводится в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, 14 мая в 11:50 по местному времени в 40 км от города Абакана (Хакасия) зафиксировали работу аварийного радиомаяка неустановленного воздушного судна.

На место направился авиационный спасательно-поисковый отряд. Участок местности обследовали, какого-либо воздушного судна там не обнаружили.

Подававший сигнал бедствия радиомаяк не зарегистрирован в международной спутниковой поисково-спасательной системе. По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступила информация о том, что неизвестное воздушное судно подало сигнал бедствия в Красноярском крае.

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