Москва, , 14:14 — REGNUM Парк метро Москвы к 2023 году планируется на 80% оснастить поездами нового типа, сообщил 14 мая вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

За три года подземка получит порядка тысячи вагонов. Ожидается, что помимо современных поездов «Москва» и «Москва-2020» появятся и новые серии вагонов. В разработке учитываются отзывы пассажиров и предложения производителя.

Отмечается, что в 2021 году на Кольцевой линии полностью обновят подвижной состав, в 2023 году — на Калужско-Рижской линии.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года на всех станциях метро Москвы планируется применить технологию оплаты проезда с помощью лица — Face Pay.

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