15 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 10:00 — REGNUM В рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в городе Воронеже прошла рабочая выездная сессия ведомства, в ходе которой статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова выступила с предложением о создании Ассамблеи «петровских музеев», которая консолидирует их по всей стране. По ее словам, подобное структурное объединение станет каркасом, способным сплотить все петровские города России.

Передвижная выставка «Царь и море» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе пленарного заседания рабочей сессии с докладом выступили: генеральный директор Государственного музея «Петергоф» Елена Кальницкая, директор ФГБУК «Государственный исторический музей» Алексей Левыкин, директор Фонда имени Д. С. Лихачева, председатель совета Института Петра Великого Александр Кобак, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, замдиректора по науке и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин, руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, директор Воронежского областного краеведческого музея Елена Вычерова, министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен и директор АНО ВИТЦ «Петровские корабли» Сергей Наумов.

Планерное заседание выставочно-просветительского мероприятия, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости и участники мероприятия смогли посмотреть передвижную выставку «Царь и море» ГМЗ «Петергоф», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. А также посмотреть памятники, связанные с историей Петра I, проехав с автобусной экскурсией по городу Воронеж, и посетить ВИТЦ «Петровские корабли».

Директор АНО ВИТЦ «Петровские корабли» Сергей Наумов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директор и основатель Воронежского историко-туристического центра «Петровские корабли» Сергей Наумов рассказал об истории создания музея, планах по его развитию и об участии музея в конкурсе-фестивале, посвященном празднованию 350-летия со дня рождения Петра.

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» основан 25 мая 2019 года. Место основания выбрано не случайно. Именно в Воронеже Петр Великий начал строить первые в России военные корабли. Экспозиция музея рассказывает о создании Военно-Морского флота России Петром Первым и роли этого события в судьбе страны.

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозициях музея представлены исторические артефакты: карты, оружие, предметы одежды и обихода. В коллекции есть уникальные предметы старины, найденные там, где в конце XVII — начале XVIII веков располагались верфи. Также в экспозиции присутствуют аутентичные образцы оружия, одежды, изготовленные специалистами-реконструкторами, представлены макеты кораблей, изготовленные специалистами по истории кораблестроения. Мультимедийный контент — часть экспозиции. С помощью видеокемпинга посетители музея могут наглядно на макете наблюдать штурм Азова или следить за ходом Гангутского морского сражения.

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чтобы собрать все необходимые материалы и сделать экспозицию исторически достоверной, была проделана огромная работа с архивами Санкт-Петербурга и Москвы.

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках конкурса «Социальный предприниматель» музей получил от Фонда поддержки социального предпринимательства «Наше будущее» финансовую поддержку, которая помогла музею преодолеть трудности в период пандемии и приостановления деятельности музеев и других объектов культуры. А также стало возможным расширение экспозиции музея на 40%, и состоялся запуск исторического развлекательного кемпинга «Дикое Поле».

Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музей «Петровские корабли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В музее представлено 6 залов, каждый из которых посвящен отдельному событию из времен Петровской эпохи. Сейчас в список экспозиций входят: история Воронежа в допетровские времена, палуба корабля с детским залом, Адмиралтейский зал или зал петровских кораблей с макетом корабля в разрезе и макетом Азовской крепости, панорамой Гангутского сражения, зал «Кают-компания» в виде капитанской каюты, грот легенд и зал «Комната Петра I».