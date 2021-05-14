Москва, , 14:13 — REGNUM Вероятность того, что правительство РФ продлит соглашение с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло остается весьма высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Минэкономразвития РФ о том, что правительство не планирует продлевать это соглашение.

«Ситуация на российском и мировом рынке сахара, подсолнечного масла и других социально значимых продуктов свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе ресурсов и спроса на эти продукты, который вынуждает правительства многих стран, в том числе РФ, предпринимать меры по предупреждению социальных потрясений на фоне пандемии, — сказал Рамазанов. — Эти обстоятельства не позволяют правительству РФ оставаться в стороне от активного участия государства в регулировании рынка этих продуктов. Высказывание главы Минэкономразвития о том, что решения о продлении соглашения с участниками рынка этих продуктов пока нет, не означает, что оно не появится в ближайшей перспективе. Правительство РФ прекрасно понимает, что бизнес-структуры не смогут удержаться от соблазна восстановить упущенную выгоду от ограничительных мер. Снятие ограничений однозначно приведет к росту цен на эти продукты, что может привести к социальному напряжению».

Поэтому, как полагает Рамазанов, вероятность продления соглашения по стабилизации цен является весьма высокой.

«Политика правительства РФ по этому вопросу останется без изменений до тех пор, пока сохраняются риски, обусловившие принятие этого соглашения. К обсуждению снятия ограничений правительство РФ, вероятнее всего, вернется не раньше осени», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ценами на некоторые продукты питания высказался экономист Вячеслав Чеглов.

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