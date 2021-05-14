Новосибирск, , 14:13 — REGNUM В Новосибирске начали благоустраивать спортивный парк рядом с новой ледовым дворцом спорта (ЛДС) под рабочим названием «Арена». В 2021 году планируется поднять территорию, обустроить дорожно-тропиночную сеть и высадить часть деревьев, рассказали в мэрии города.

«Многие ошибочно думают, что мы строим Ледовый дворец для разового мероприятия — молодёжного чемпионата мира и впоследствии территория не будет востребована. Это не так. Хочу напомнить, что когда мы приступали к благоустройству Михайловской набережной, горожане не сразу сумели оценить значение этого шага. Сегодня это излюбленное место для прогулок новосибирцев и гостей нашего города. А в случае с парком у ЛДС речь идёт даже о большей территории — 30 гектаров, которая географически находится почти в центре города: выходишь из метро — и сразу попадаешь в парк. Речь идёт о сохранении природного ландшафта, зелёной зоны в шаговой доступности», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Площадь благоустройства — почти 16 гектаров, озеленения — 11,9 гектара. Парк будет открыт круглогодично. Средства на благоустройство парка «Арена» будут выделены из областного бюджета, сумма по контракту — 433,57 млн рублей.