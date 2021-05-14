Москва, , 14:10 — REGNUM Озабоченность Центробанка РФ ростом кредитной нагрузки российских граждан и рисками того, что при колебаниях в экономической ситуации качество кредитных портфелей банков может резко ухудшится из-за роста неплатежей, вполне оправданно. Также как и стремление защитить население, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Но любые ограничительные меры имеют и свою обратную сторону.

В частности, не имея возможности выдавать кредиты по плавающим ставкам, страхуя себя на случай изменения ситуации с ликвидностью, банки станут закладывать потенциальные риски в более высокую стоимость кредитов.

Это, в свою очередь, негативно отразится на потребительском спросе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России предложил полностью запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам.

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