Москва, 14 мая 2021, 14:10 — REGNUM Озабоченность Центробанка РФ ростом кредитной нагрузки российских граждан и рисками того, что при колебаниях в экономической ситуации качество кредитных портфелей банков может резко ухудшится из-за роста неплатежей, вполне оправданно. Также как и стремление защитить население, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России предложил полностью запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам.
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