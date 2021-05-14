Владимир, , 14:09 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 690 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 237 пациентов, в том числе 57 человек — за последние сутки.