Москва, , 14:15 — REGNUM Сетевое издание VTimes. io включено в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба российского Министерства юстиции.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о юридическом лице, которое зарегистрировано в Нидерландах. Это лицо — администратор доменного имени интернет-ресурса VTimes. io (включено в список СМИ-иноагентов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст включил сетевое издание «Медуза» (включено в список СМИ-иноагентов) в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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