Тюмень, 14 мая 2021, 14:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 мая коронавирусом заразились 35 842 человека. Выздоровели 34 193 человека, скончались 496 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).