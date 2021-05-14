Донецк, , 14:11 — REGNUM В ДНР пройдут мероприятия по отработке совместных действий различными специальными и экстренными службами республики. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщила 14 мая пресс-служба политика.

«Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооружёнными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными информационными вбросами», — сказал он.

Пушилин добавил, что действия украинских силовиков свидетельствуют о преднамеренных попытках дестабилизировать ситуацию в ДНР.

«Считаю целесообразным провести в период с 17 по 22 мая очередную проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины», — сказал глава ДНР.

Готовность специальных и экстренных служб реагировать на вызовы является залогом безопасности жителей ДНР, уверен Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР поздравил жителей республики с Днём конституции. Он отметил, что принятие собственной конституции помогло ДНР защититься от произвола киевского режима.

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