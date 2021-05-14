Воронеж, , 14:06 — REGNUM В Ленинский районный суд Воронежа передано на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника департамента экономического развития Воронежского области Игоря Кумицкого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные картотеки суда.

Уголовное дело поступило в суд 12 мая. Кумицкий проходит обвиняемым по части 1 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

Об интересе следствия к Игорю Кумицкому стало известно летом 2020 года. 4 августа стало известно о его увольнении с должности. Как уточняет «Коммерсантъ-Черноземье», по версии следствия, в 2019 году бывший чиновник, исполняя обязанности руководителя департамента, злоупотребил полномочиями и продлил действие инвестиционного налогового кредита для местной компании, несмотря на наличие недоимки на 41,4 млн руб. недоимки.

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