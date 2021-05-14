Казань, , 14:07 — REGNUM Бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев, устроивший атаку на гимназию в Казани, больше года жил врозь со своими родными. Причина этого почему-то никому не интересна, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс 14 мая журналистам.

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По словам ректора, бывший студент по какой-то причине не жил вместе со своей семьёй — родителями и старшим братом — уже полтора года. Вероятно, случилось что-то серьёзное, потому что родные оставили юношу одного в квартире.

«И почему сегодня никто не интересуется его семьёй, почему семья съехала?» — сказала Прусс.

Она рассказала также, что в колледже Галявиев 3,5 года учился хорошо, посещал все занятия, участвовал в жизни колледжа и был волонтером, но в январе этого года внезапно забросил учёбу. Ещё до отчисления юноша предлагал одному из сокурсников вступить в секту.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате вооружённого нападения Галявиева на гимназию №175 в Казани погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 человек были госпитализированы. Нападавший сдался, в настоящее время он находится под арестом.

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