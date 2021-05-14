Москва, , 14:05 — REGNUM Суточные колебания числа заражённых коронавирусом являются закономерностью в условиях стабилизации эпидпроцесса. Об этом журналистам заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — сказала Пшеничная.

По её словам, рост числа выявленных случаев заражения коронавируса связан с тем, что люди расслабились и забыли о масочном режиме и социальной дистанции: «Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано».