Москва, , 14:05 — REGNUM Нефтяные цены начали корректироваться 13 мая, в том числе на фонепадения цен нацелый рядcommodities. Так, котировки фьючерсовна сталь в Китае, ранее продемонстрировавшие продолжительное ралли, упали на 10% заодну торговую сессию, что, вероятно, могло быть воспринято инвесторами в качестве сигнала о возможном завершении сырьевого ралли ипотенциальном замедлении долларовой инфляции. Об этом 14 мая ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынки продолжают с тревогой следить и за развитием ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Индии, тем более, что ряд НПЗ страны, как стало известно на этой неделе, заявили о снижении объемов нефтепереработки и закупок сырой нефти. На данный момент количество выявленных заражений COVID-19 в Индии сохраняется на уровне свыше 360 тыс. в сутки, создавая угрозу введения более долгосрочных и жестких карантинных мер. Это может плохо сказаться на уровне потребления топлива. В четверг, 13 мая, в стране был установлен новый антирекорд — количество смертей от COVID-19 в Индии достигло 4 тыс. человек в стуки», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что американский трубопроводColonialPipeline,ранее подвергшийсякибератакеи приостановившийиз-за этого поставки, сообщило восстановленииработ. По заверению президентаСША Джо Байдена, поставки топливаполностью нормализуются в ближайшиевыходные дни, 15−16 мая. «Эту новость стоит оценивать, как слабо негативную для нефтяных цен, поскольку более долгосрочные перебои поставок могли привести к краткосрочному всплеску цен на топливо в США», — уточнил Галактионов.

Он добавил, что в результатенегативного информационного фона, котировки фьючерсов на нефть марки Brentпо итогам торговогодня откатились на уровень$67 за баррель, продолжив снижение сегодня с утра. «По нашим оценкам, ближайшими уровнями поддержки являются $66 и $64,5 за баррель. При этом пока потенциала для большей просадки не наблюдается, хотя сохраняется повышенное давление со стороны продавцов», — резюмировал аналитик.