Нефтяные цены дрогнули
Москва, 14 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Нефтяные цены начали корректироваться 13 мая, в том числе на фонепаденияцен нацелыйрядcommodities. Так, котировки фьючерсовна сталь в Китае, ранее продемонстрировавшие продолжительное ралли, упали на 10% заодну торговую сессию, что, вероятно, могло быть воспринято инвесторами в качестве сигнала о возможном завершении сырьевого ралли ипотенциальном замедлениидолларовой инфляции. Об этом 14 мая ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
«Рынки продолжают с тревогой следить и за развитием ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Индии, тем более, что ряд НПЗ страны, как стало известно на этой неделе, заявили о снижении объемов нефтепереработки и закупок сырой нефти. На данный момент количество выявленных заражений COVID-19 в Индии сохраняется на уровне свыше 360 тыс. в сутки, создавая угрозу введения более долгосрочных и жестких карантинных мер. Это может плохо сказаться на уровне потребления топлива. В четверг, 13 мая, в стране был установлен новый антирекорд — количество смертей от COVID-19 в Индии достигло 4 тыс. человек в стуки», — отметил эксперт.
Он также обратил внимание, что американский трубопроводColonialPipeline,ранее подвергшийсякибератакеиприостановившийиз-за этого поставки, сообщило восстановленииработ. По заверению президентаСША Джо Байдена, поставки топливаполностью нормализуются вближайшиевыходныедни, 15−16 мая. «Эту новость стоит оценивать, как слабо негативную для нефтяных цен, поскольку более долгосрочные перебои поставок могли привести к краткосрочному всплеску цен на топливо в США», — уточнил Галактионов.
Он добавил, что в результатенегативного информационного фона, котировки фьючерсов на нефть маркиBrentпо итогамторговогодняоткатились на уровень$67 за баррель, продолжив снижениесегодня с утра. «По нашим оценкам, ближайшими уровнями поддержки являются $66 и $64,5 за баррель. При этом пока потенциала для большей просадки не наблюдается, хотя сохраняется повышенное давление со стороны продавцов», — резюмировал аналитик.