Москва, 14 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Нефтяные цены начали корректироваться 13 мая, в том числе на фонепаденияцен нацелыйрядcommodities. Так, котировки фьючерсовна сталь в Китае, ранее продемонстрировавшие продолжительное ралли, упали на 10% заодну торговую сессию, что, вероятно, могло быть воспринято инвесторами в качестве сигнала о возможном завершении сырьевого ралли ипотенциальном замедлениидолларовой инфляции. Об этом 14 мая ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Рынки продолжают с тревогой следить и за развитием ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Индии, тем более, что ряд НПЗ страны, как стало известно на этой неделе, заявили о снижении объемов нефтепереработки и закупок сырой нефти. На данный момент количество выявленных заражений COVID-19 в Индии сохраняется на уровне свыше 360 тыс. в сутки, создавая угрозу введения более долгосрочных и жестких карантинных мер. Это может плохо сказаться на уровне потребления топлива. В четверг, 13 мая, в стране был установлен новый антирекорд — количество смертей от COVID-19 в Индии достигло 4 тыс. человек в стуки», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что американский трубопроводColonialPipeline,ранее подвергшийсякибератакеиприостановившийиз-за этого поставки, сообщило восстановленииработ. По заверению президентаСША Джо Байдена, поставки топливаполностью нормализуются вближайшиевыходныедни, 15−16 мая. «Эту новость стоит оценивать, как слабо негативную для нефтяных цен, поскольку более долгосрочные перебои поставок могли привести к краткосрочному всплеску цен на топливо в США», — уточнил Галактионов.

Он добавил, что в результатенегативного информационного фона, котировки фьючерсов на нефть маркиBrentпо итогамторговогодняоткатились на уровень$67 за баррель, продолжив снижениесегодня с утра. «По нашим оценкам, ближайшими уровнями поддержки являются $66 и $64,5 за баррель. При этом пока потенциала для большей просадки не наблюдается, хотя сохраняется повышенное давление со стороны продавцов», — резюмировал аналитик.