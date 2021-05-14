Нур-Султан, , 14:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал регулярный политический диалог с Финляндией на высшем уровне. Об этом казахстанский лидер заявил 14 мая на встрече с министром внешней торговли и содействия международного развития Финляндии Вилле Скиннари.

«Мы высоко ценим активное всестороннее сотрудничество между нашими дружественными народами», — сказал Токаев. Он пригласил президента Финляндии Саули Ниинистё посетить Казахстан с официальным визитом.

Скиннари выразил надежду, что после пандемии отношения между двумя странами выйдут на новый уровень. «Казахстан и Финляндия имеют большой потенциал для наращивания политического диалога», — сказал финский министр.

Токаев отметил, что зеленые технологии и телекоммуникация являются приоритетными направлениями для реализации совместных проектов. По его словам, Казахстан готов предоставить особые преференции для финских инвесторов.

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