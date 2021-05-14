Кабул, 14 мая, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В результате взрыва в мечети в провинции Кабул (Афганистан) погибли не мене е12 человек, сообщает 14 мая TOLOnews.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

«Двенадцать человек, включая имама, погибли в результате взрыва в кабульской мечети», — говорится в сообщении.

Взрыв произошёл в мечети Хаджи Бахши во время пятничной молитвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что продолжение нападений террористических группировок на беззащитных афганцев и силы безопасности не может иметь иной цели, кроме как поставить правительство в нелегкое положение на мирных переговорах в этой стране.

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