Белград, 14 мая, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Косовский вопрос нужно решить с помощью компромисса. Такое мнение высказал 14 мая президент Сербии Александр Вучич после встречи со своим словенским коллегой Борутом Пахором в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

По словам Вучича, замороженный конфликт нельзя считать хорошим решением, так как подобные конфликты в любой момент могут привести к новому обострению.

Вучич отметил, что он ознакомил Пахора с позицией Сербии по косовскому урегулированию, которая основывается «на принципах соблюдения международного права и на крепком юридическом фундаменте». При этом сербский лидер добавил, что положение его страны непростое, так как ее позиция по Косово и Метохии отличается от мнения 22 стран — членов Евросоюза, к которому Сербия хотела бы присоединиться. Также, по словам Вучича, Сербия в любой момент готова к возобновлению диалога с Приштиной при посредничестве Брюсселя.

«Мы к этому были готовы и в мае, и в июне, мы всегда готовы, так как замороженный конфликт — плохой вариант. Видите, чем все это заканчивается — каждые пять лет кто-то размораживает такой конфликт. Это нам не нужно, не надо оставлять конфликт будущим поколениями, лучше достичь какого-то компромисса», — цитирует телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что возобновление диалога между Белградом и Приштиной под эгидой Брюсселя ожидается в июне. До этого Вучич встретится с президентом сепаратистского Косово Вьосой Османи в Словении на саммите региональных лидеров.