Уфа, , 14:09 — REGNUM Подростка осудили за дистанционные мошенничества в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Давлекановского района получили информацию о том, что неизвестный путем обмана завладел деньгами 17-летнего местного жителя. Потерпевший пояснил, что захотел купить на сайте «Авито» мопед, при этом неизвестный «продавец» потребовал предоплату за это средство передвижения в сумме 3,2 тысячи рублей. После перечисления денег «продавец» перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого.

В суде было установлено, что 17-летний подозреваемый опубликовал на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже мопеда за 15 тысяч рублей. На это объявление откликнулся покупатель. Тогда фигурант уголовного дела потребовал перевести предоплату за транспортное средство. После получения денег «продавец» перестал выходить связь с покупателем.

«Однако молодой человек, внося личные данные в свой аккаунт, не учел тот факт, что так его полицейские быстро найдут. Что, собственно, и произошло. Теперь он раскаивается в содеянном и признает свою вину», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что стражи порядка установили причастность подозреваемого еще к 22 эпизодам аналогичного дистанционного мошенничества на сайте бесплатных объявлений.

«Подозреваемый начал свою преступную деятельность в 16 лет и за год успел обмануть жителей Башкирии, Челябинской области и Татарстана на сумму 140 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мировой судья приговорил подсудимого к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работников предприятия по ремонту нефтяных скважин обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.