Сеул, , 14:05 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чон Гон провёл 14 апреля встречу с послом Румынии в Южной Корее Михаем Чомпек (Mihai Ciompec), с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейский дипломат высоко оценил вклад посла Румынии в укрепления стратегического партнёрства, а также в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.

В свою очередь, Михай Чомпек, проработавший в Южной Корее 4,5 года, пообещал продолжить работать над развитием и углублением двусторонних отношений даже после ухода в отставку.