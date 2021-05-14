Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) направил запрос в прокуратуру Ростовской области по вопросу законности закрытия аксайских рынков.

Сотрудников надзорного ведомства народный избранник просит проверить «мотивы, законность и обоснованность блокировки подъездов к торговым объектам», пишет 1rnd.ru. На торговых площадках работали более 10 тысяч человек. При этом право частной собственности и право на труд гарантированы Конституцией РФ и охраняются законом, напомнил прокурору Ростовской области Коломейцев.

ИА REGNUM сообщало, что торговцы закрытых на окраине Ростова-на-Дону рынков просят власти дать им возможность продолжить работу на прежнем месте, а предоставляемую помощь предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации, называют насмешкой.

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