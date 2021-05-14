Липецк, , 14:02 — REGNUM Членство сенатора от Липецкой области Олега Королёва в партии «Единая Россия» приостановлено по его собственному желанию. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Причиной стали видеозаписи с автомобилем сенатора, на которых он едет по Липецку зигзагами со спущенными колёсами и выезжает на разделительную полосу. Очевидцы также заявили, что машина сбила несколько дорожных знаков.

«Мы, безусловно, следим за развитием событий вокруг сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — заявил Турчак.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Олег Королёв заявил, что накануне за рулём он почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, поэтому попросил помощи у автоинспекторов. При этом комментаторы предположили, что бывший губернатор мог находиться за рулём в нетрезвом состоянии.

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