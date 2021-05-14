Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Сервис для аудио и видеосвязи Discord обновил фирменный стиль. Об этом 14 мая сообщает издание vc.ru.

По данным издания, в мессенджере обновили логотип, сменили шрифт и фирменные цвета. Также у Discord появился новый слоган Imagine a Place («Представьте себе место»).

Добавим, что прошлый фирменный стиль просуществовал с момента запуска сервиса. Discord существует с 2015 года.

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