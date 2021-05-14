Ереван, , 14:03 — REGNUM Обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Сюникской области Армении уже направлено армянской стороной. Об этом 14 мая заявил журналистам вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Обращение в ОДКБ уже официально отправлено и есть трехдневный срок для его рассмотрения», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не просил помощи у президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе.