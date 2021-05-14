Москва, , 13:58 — REGNUM Ситуация с ценами на мясо в РФ отслеживается правительством и выйдет из-под контроля только в том случае, если упадет курс рубля, произойдет мор поголовья или будут введены санкции на поставку комбикормов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минпромторг РФ призвал ретейлеров и производителей мяса отчитаться о причинах подорожания этого продукта.

Мясо

«Вероятность резкого подорожания куриного мяса, мяса индейки и свинины невысока. Правительство этого не позволит как минимум до сентября, тем более механизмы воздействия на производителя отработаны. Ситуация сегодня мониторится и контролируется правительством. Она может выйти из-под контроля только в условиях, если российская валюта снова резко подешевеет или случится мор поголовья. Либо будут введены санкции на поставку комбикормов, — сказал Чеглов. — По говядине цены и сейчас достаточно высокие, что сдерживает спрос на нее и ведет к переключению потребителя на более дешёвые виды мяса. Пожалуй, мясо индейки рискует подорожать сильнее. Далее свинина и мясо курицы, но все в ползучем порядке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России больше всего за апреля 2021 года подорожали майонез, сосиски и сардельки.

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