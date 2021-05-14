Кишинёв, , 13:59 — REGNUM Руководству Молдавии для прогресса на пути евроинтеграции нужно провести в стране ряд реформ, заявил 14 мая президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с главой Молдавии Майей Санду в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

«Литва и другие страны-члены Евросоюза готовы помочь Молдавии в решении структурных проблем путём проведения реформ в сфере правосудия, в борьбе с коррупцией, готовы оказать содействие в стабилизации банковского и страхового секторов, в создании благоприятной деловой среды», — сказал Науседа.

Он отметил, что Литва является примером того, как можно вступить в Евросоюз, последовательно добиваясь этого.

Напомним, Науседа прибыл в Кишинёв 14 мая с официальным визитом. До этого последний визит президента Литвы в Молдавию состоялся в апреле 2015 года.

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