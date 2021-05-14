Красногвардейский район, Крым, , 13:58 — REGNUM Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Красногвардейский районный суд Крыма в отношении мужчины, сообщившего о ложном минировании школы.

«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 июля», — цитирует «Крыминформ» представителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Красногвардейском районе 25-летний местный житель 1 мая, после трагедии в казанской школе, сообщил в соцсетях о якобы готовящемся теракте в одной из местных школ. Он был оперативно задержан правоохранителями. Свою вину он признал и объяснил, что хотел «проверить» эффективность спецслужб. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

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