Красногвардейский район, Крым, 14 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Красногвардейский районный суд Крыма в отношении мужчины, сообщившего о ложном минировании школы.

Crim.sledcom.ru 25-летний безработный подозреваемый в кабинете у следователя

«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 июля», — цитирует «Крыминформ» представителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Красногвардейском районе 25-летний местный житель 1 мая, после трагедии в казанской школе, сообщил в соцсетях о якобы готовящемся теракте в одной из местных школ. Он был оперативно задержан правоохранителями. Свою вину он признал и объяснил, что хотел «проверить» эффективность спецслужб. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.