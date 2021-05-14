Москва, , 13:58 — REGNUM Трофей чемпионата Европы по футболу, Кубок Анри Делоне, будет представлен в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета Евро-2020.

Кубок будет выставлен в Санкт-Петербурге. Это произойдёт 22 мая на стадионе «Санкт-Петербург» при участии чемпиона Европы 2000 года в составе сборной Франции Давида Трезеге.

Также трофей побывает в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции «Квартира №60».

23 мая кубок будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове. 24 мая кубок переместят в Москву и выставят в Парке Горького.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.