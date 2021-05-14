Джакарта, , 13:55 — REGNUM Объем отходов в столице Индонезии Джакарте в первый день Лебарана достиг 2142 тонны, сообщает Antara.

В агентстве окружающей среды Джакарты заявили, что объем отходов уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда объем отходов составлял 2195 тонн.

Индонезия 13 мая отметила праздник Лебаран, день окончания поста в месяц Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты и граждане Индонезии в Венгрии отпраздновали Идул Фитри в разгар пандемии COVID-19.

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