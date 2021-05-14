Москва, , 13:54 — REGNUM Цены на продукты питания в России в сетевой и несетевой рознице — отдельная тема для анализа и переосмысления. Она должна быть понятнее и прозрачнее для потребителей, регуляторов и всех участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«По моим наблюдениям, динамичнее всего цены растут на плодоовощную продукцию, годовой скачок цен в этой категории находится в диапазоне 20−25%.

В целом пищевая инфляция в России очень заметна, особенно широкой аудитории пенсионеров и гражданам с низким уровнем доходов.

Нужно понимать, что именно пищевая инфляция является своеобразным триггером, разгоняющую официальную инфляцию. Ключевая ставка Банка России сегодня составляет 5%, а годовая инфляция за март достигла 5,7%.

Очевидно, что когда главный монетарный индикатор российского мегарегулятора подрастет до 7−8%, то и российский рубль значительно усилит свои позиции.

Сильный рубль на фоне адекватной ключевой ставки и благоприятной макроэкономической конъюнктуре позволит успешно заключить в тиски ненавистную инфляцию, сдержать рост цен на продукты питания и другие потребительские товары российского производства.

Тогда и карман среднестатистического российского гражданина будет приятно звенеть мелочью.

Любые авторитетные исследования потребительских цен повышает прозрачность ритейла. Формула ценообразования в розница порой бывает запутанной и непонятной.

Небольшие несетевые участники рынка, конечно, испытывают серьезную конкуренцию от региональных и федеральных сетей, у них ниже запас финансовой прочности. Чем больше будет участников рынка, тем выгоднее для потребителей», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67% и на 4% год к году.

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