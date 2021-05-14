Липецк, , 13:53 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 14 мая.

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Всего в регионе скончались 690 человек.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 736 человек.

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