Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Американская певица Кэти Перри выпустила клип на свой сингл Electric. Ролик был опубликован на YouTube-канале исполнительницы 14 мая.

Помимо певицы, главными героями клипа стали популярные покемоны Пикачу и Пичу. Известно, что трек Electric станет частью музыкального альбома, приуроченного к 25-летию франшизы Pokemon.

Напомним, первая игра из серии Pokemon вышла 27 февраля 1996 году. После её успеха Pokemon разрослась до медиафраншизы с мультсериалами, фильмами, комиксами и музыкальными треками.

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