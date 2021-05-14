Липецк, , 13:51 — REGNUM В Липецкой области 14 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 692 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 736 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 64 — за последние сутки.