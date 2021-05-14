Токио, , 13:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan Motor готовит к премьере в Китае компактный кроссовер, который будет продаваться под брендом Venucia. Изображение автомобиля размещены в базе данных министерства промышленности КНР.

Кроссовер Venucia База Министерства промышленности КНР

Кроссовер получит название V-Online. Внешне будущая новинка выглядит по-спортивному. Особое внимание привлекает большая чёрная радиаторная решётка с ячейками в виде ромбов, а на корме находится стильная светодиодная оптика.

Длина автомобиля равна 4562 мм, а расстояние между осями колёс составляет 2700 мм. В итоге кроссовер получился немного компактнее модели Nissan X-Trail, от которой позаимствована «тележка» CMF-C/D.

Под капотом автомобиля функционирует 1,5-литровый турбированный двигатель производительностью 190 «лошадей». Ранее стало известно, что на европейском рынке будет продаваться Nissan Qashqai Visia.

Модель оснащена мотором 1.3 DIG-T максимальной мощностью 140 л. с. (240 Нм). Он работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач и передним приводом.

Читайте также: В Японии на аукционе продается лимитированная версия Nissan Skyline