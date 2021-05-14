Липецк, , 13:49 — REGNUM В Липецкой области сев кукурузы на зерно ведут 17 районов, уже засеяно 24,6 тысячи гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщил глава областной администрации Игорь Артамонов.

Губернатор уточнил, что всего под кукурузу в регионе в 2021 году отведено более 65 тысяч гектаров. Яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно около 470 тысяч гектаров. Из них 128 тысяч — это пересев. Полным ходом идёт сев масличных культур: подсолнечник размещён на 143 тысячах гектаров, рапсом засеяна 51 тысяча гектаров. Сою сеют в 16 районах. На данный момент ей засеяно более 14 тысяч гектаров из 76. Всего под масличные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров.

Сев сахарной свёклы подходит к завершению. Всего в 2021 году в регионе ей будет занято 115 тысяч гектаров — на 18% больше, чем в 2020 году. На 13 мая засеяно уже 103 тысячи гектаров.

«Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также предприятия региона приступили к посадке картофеля и овощей в открытый грунт. На 13 мая посажено более двух тысяч гектаров картофеля и 142 гектара овощей. В основном это капуста, лук, морковь, столовая свёкла.