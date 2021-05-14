Казань, , 14:02 — REGNUM В Татарии на 30% возросло чем три года назад число зарегистрированных случаев заражения вирусом иммунодефицита среди жителей старше 50 лет. Об этом заявила главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава РТ Фирая Нагимова.

По ее словам, этот процент ежегодно растет. Основная причина роста заболеваемости в данной возрастной категории — супружеская неверность. Чаще всего о диагнозе узнает женщина при обращении к врачам по другим вопросам. Лечение таких пациентов наиболее проблематично, так как к старшему возрасту имеется багаж хронических заболеваний. Индивидуально назначенная терапия пагубно сказывается на системе кровообращения.

Наиболее часто заражаются ВИЧ жители республики в возрасте от 30 до 50 лет, уточнила Нагимова. Всего на учете в Татарии стоят 15 тыс. ВИЧ-инфицированных.

ИА REGNUM ранее сообщало, наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в России регистрируется среди ключевых и уязвимых групп населения. При этом тест на ВИЧ-инфекцию сдали 35,5 млн жителей РФ (24,2% от общей численности населения).

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